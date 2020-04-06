رياض محرز يكشف عن مواهب أخرى يجيدها غير كرة القدم

أكد الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي، امتلاكه روح التحدي والرغبة الكبيرة في الفوز بأي مباراة يخوضها.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: أنا شخص منافس وأمارس كل الألعاب مثل تنس الطاولة، وغيرها".

وأضاف قائد منتخب الجزائر "أتطلع للفوز دائما، مهما كان نوع اللعبة التي أمارسها".

وأتم رياض محرز مازحا "أجيد الرقص قليلا، لكنه ليس من أبرز اختصاصاتي".

يذكر أن الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2019، خاض هذا الموسم 37 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي مسجلا 9 أهداف وصانعا 14.