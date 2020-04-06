لاعب ليستر: رياض محرز أخطر لاعب واجهته

وقال فوكس بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية: "نجحنا هذا الموسم في تحقيق عدة انتصارات، لكن مواجهة مانشستر سيتي كانت قوية جدا".
وأضاف مدافع ليستر سيتي "رياض محرز، كان أخطر لاعب واجهته هذا الموسم في الدوري الإنجليزي".
#OpenDoorChallenge featuring the Best Goal of the Year winner! 🚪➡️ ⚽ @LesVerts @Mahrez22 🇩🇿 pic.twitter.com/Zl2MVHJJsy— CAF (@CAF_Online) April 3, 2020
يذكر أن رياض محرز، سجل هدفا في مرمى ليستر سيتي، خلال مباراة الدور الأول من بطولة الموسم الجاري، كما صنع هدفا في لقاء الدور الثاني.
يذكر أن الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2019، خاض هذا الموسم 37 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي مسجلا 9 أهداف وصانعا 14.
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