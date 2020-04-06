لاعب ليستر: رياض محرز أخطر لاعب واجهته

تحدث مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، كريستيان فوكس، عن زميله السابق وقائد منتخب الجزائر رياض محرز، مؤكدا أنه أخطر لاعب واجهه هذا الموسم.

وقال فوكس بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية: "نجحنا هذا الموسم في تحقيق عدة انتصارات، لكن مواجهة مانشستر سيتي كانت قوية جدا".

وأضاف مدافع ليستر سيتي "رياض محرز، كان أخطر لاعب واجهته هذا الموسم في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفا في مرمى ليستر سيتي، خلال مباراة الدور الأول من بطولة الموسم الجاري، كما صنع هدفا في لقاء الدور الثاني.

يذكر أن الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2019، خاض هذا الموسم 37 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي مسجلا 9 أهداف وصانعا 14.