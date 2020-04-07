وفاة المدرب السابق لبرشلونة وريال مدريد

أعلن نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني، وفاة مدربه السابق رادومير أنتيتش، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

نعى أتلتيكو مدريد مدربه السابق، قائلا: "عائلة أتلتيكو في حالة حداد عقب وفاة أحد مدربينا الأساطير، رادومير أنتيتش، سيبقى دائماً في قلوبنا، أرقد في سلام".

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

وسبق للمدرب الصربي تدريب ريال مدريد وبرشلونة، ليكون المدرب الوحيد الذي قاد ثلاثي القمة في إسبانيا.

يذكر أن أنتيتش حصد ثنائية الدوري والكأس مع أتلتيكو مدريد في موسم 1996/1995.