رئيس "فيفا": واثق تماما أن قطر ستنظم كأس عالم مدهشا للجميع رغم الظروف الحالية

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن "ثقته تماما" في أن قطر ستكون جاهزة للوصول بكأس عالم مدهش للجميع على مستوى العالم بأسره وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم.

قال جياني إنفانتينو، في رسالته التي وجهها إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد الكرة القطري، إن هذا الوضع الذي تواجهه البشرية يفرض علينا جميعا أن نتحد ونكون مقاتلين، ولا بد أيضا أن نكون مرشدين لغيرنا لا سيما أن العالم يواجه تحديا خطيرا على حياة البشر في كل مكان، وفقا لصحيفة "الشرق" المحلية.

وشكر رئيس "فيفا" الشيخ حمد على المساندة والتضامن التي بعث بها للفيفا، قائلا "أود أن أشكرك على هذه الروح العالية والتعاون الذي ليس غريبا عنكم أبدا".

وأصبحت بطولة كأس العالم 2022 في قطر، محط اهتمام مزاعم فساد جديدة ضد "فيفا" بعد إصدار لائحة اتهام جديدة من قبل وزارة العدل الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

وحاصرت الشكوك والشائعات منذ فترة طويلة مونديال قطر لكن يوم الاثنين، وللمرة الأولى، وضع المدعون ادعاءات رسمية مباشرة مطبوعة بحسب وكالة رويترز ما يثير أسئلة حول البطولة لأول مرة على هذا المستوى.

وعلى الرغم من أن "فيفا" قد رد على مزاعم وسائل الإعلام السابقة بشأن قطر من خلال الإصرار على أن البطولة لن تتأثر، فإن ادعاءات الولايات المتحدة ستؤدي إلى مزيد من الأسئلة حول استضافة المسابقة بحسب الوكالة.

ويتضمن قرار الاتهام الصادر يوم الاثنين في محكمة في بروكلين اتهام نيكولاس ليوز، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، ورئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا، بالحصول على رشاوى للتصويت لصالح قطر في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010.