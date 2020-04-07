مولر يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، حامل لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مهاجمه توماس مولر حتى 2023 .

وكتب بايرن في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "بعد مباحثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد العقد لمدة عامين ،حتى 30 يونيو 2023".

ويلعب مولر صاحب 30 عاما والذي انضم لبايرن وعمره عشر سنوات، بانتظام مع الفريق الأول للعملاق الألماني منذ 2009.

وتوقف الدوري الألماني، مثل أغلب المسابقات الرياضية حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال مولر: "وقع الطرفان على العقد بمشاعر إيجابية. أنا متأكد أنه بمجرد استئناف اللعب سنستمر في تحقيق النجاح".

وأضاف: "بالنسبة لي فإن الأولوية كانت تمديد العقد مع بايرن وكان لدى بايرن الشعور ذاته. أنا مع بايرن على مدار ثلثي حياتي، وسعيد بالوجود لعامين إضافيين وسأقدم كل شيء داخل الملعب وخارجه".