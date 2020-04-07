بايرن ميونيخ يحيي آمال العالم من جديد

حيث تنفس عشاق الكرة الصعداء بهذا الخبر بعد سلسلة أخبار وقرارات نتج عنها إيقاف كل المسابقات والتدريبات وتعليق جميع البطولات المحلية والدولية على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد الذي فرض نفسه وأفرغ الملاعب من متعتها وحماسها.

قرار عودة الفريق الألماني جاء بموافقة السلطات الألمانية المختصة وفقا لاشتراطات دقيقة للسلامة، بحسب ما نشره موقع الفريق على الإنترنت تقضي بإلغاء دور غرفة خلع الملابس، وإلغاء مبدأ البقاء في أي مكان من ملحقات مركز التدريب أو الطعام أو الشراب داخل المركز، على أن تتضمن التدريبات فقرات اللياقة البدنية وتسديدات الكرة في مجموعات صغيرة لا تزيد كل مجموعة عن 5 لاعبين، مع التأكيد على أن اللاعب يذهب إلى الملعب مرتديا ملابسه من المنزل، ويعود من الملعب مباشرة لمنزله بعد التدريبات، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع كل منظومة الكرة بالنادي.

وبرغم كل هذه الاشتراطات والتدابير إلا أن جماهير الكرة الألمانية والأوروبية استقبلت النبأ بسعادة بالغة، كما استقبلته باقي الأندية الألمانية بارتياح كبير، ولا سيما أن 13 منها معرضا للإفلاس بسبب توقف النشاط، في حال طالت مدة الإيقاف، نظرا لضعف الموارد في ظل تطبيق قانون الـ " 50 % + 1 " في الأندية الألمانية التي لا تسمح للمستثمرين بتملك النسبة الأكبر من فرق الكرة بالأندية، والتي بدورها تحافظ للأعضاء العاملين على النسبة الأكبر التي تخولهم لاتخاذ القرار .