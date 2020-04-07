الأندية الإنجليزية تعيش قلق الإفلاس في ظل أزمة كورونا

حذر رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم جريج كلارك، من انهيار أندية داخل البلاد بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التاجي.

وجاء ذلك التصريح بعد المشكلة الحالية التي تتجلى في عدم توصل الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين لاتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية خلال فترة التوقف.

وقال كلاريك في خطاب لمجلس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء: "تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تفوق الخيال وسيتبع الوباء نتائج اقتصادية وستعاني كل قطاعات الأعمال".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.