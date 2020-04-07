رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحذر من انهيار أندية كبيرة

وقال كلارك في اجتماع مجلس الاتحاد الإنجليزي اليوم الثلاثاء: "نحن نعيش في أوقات غامضة وأولويتنا هي دعم مبادرات الصحة العامة للحكومة. يجب أن يكون تركيزنا جميعًا على رفاهنا، وخصوصًا أعضائنا الأكثر ضعفًا، وإن تعليمات الحكومة فيما يتعلق بالمسافة الاجتماعية هي طريقنا إلى الأمان".

وأضاف "ومع ذلك، تحتاج كرة القدم إلى الاهتمام بالآثار الاقتصادية للوباء وكذلك اتباع إرشادات الصحة العامة بدقة".

وتعرضت كرة القدم، مثل العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، لضربة قوية من خلال إغلاق أعمالها بشكل فعال وتوقف التدفق النقدي.

أعلن أمس مارك بولنغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، عن الإجراءات التي وافق عليها مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لتحقيق الاستقرار في الموارد المالية نظرًا لتعليق الألعاب التي تدفع تدفقات الإيرادات.

إذ يعاني، على حد قوله، اتحاد كرة القدم من العواقب المالية الشديدة للوباء الذي يمكن أن يكون في حدود 150 مليون جنيه استرليني صعودا على مدى العامين المقبلين.

ولم تتوصل الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين إلى اتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية خلال فترة التوقف.