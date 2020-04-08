نقل هداف "توتنهام" التاريخي إلى المستشفى

كشف نادي توتنهام الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، عن دخول نجمه التاريخي، وأحد أساطير كرة القدم في إنجلترا، المهاجم جيمي غريفز، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وقال النادي اللندني في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "هدافنا القياسي جيمي غريفز يعالج حاليًا في المستشفى. نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب. يرسل الجميع في النادي أفضل تمنياته إلى جيمي وعائلته".

غريفز هو الهداف التاريخي لكرة القدم في نادي توتنهام، وأحد الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده، ويبلغ من العمر 80 عامًا، ويعاني منذ عام 2015 من جلطة دماغية. لم يوضح توتنهام ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أم لسبب آخر.

شارك غريفز مع المنتخب الإنجليزي بدور المجموعات في كأس العالم 1966 قبل استبعاده للإصابة، وقاد توتنهام للتويج بكأس الكؤوس الأوروبية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كما لعب أيضًا لفريقي تشيلسي وميلان.