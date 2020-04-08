توتنهام يوجه رسالة للاعبيه بعد واقعة مورينيو... فيديو

قال نادي توتنهام هوتسبيرالإنجليزي، إنه طلب من لاعبيه احترام إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي بعد تصوير عدد من لاعبي الفريق وهم يتدربون في حديقة بلندن.

وانتشرت صور على مواقع التواصل لمدرب الفريق جوزيه مورينيو في حصة تدريبية بحديقة هادلي كومون مع لاعب الوسط تانجي ندومبيلي رغم إرشادات الحكومة للناس بالبقاء في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.

Jose Mourinho was spotted training several Spurs players in a park, ignoring the social distance guidelines😑



When are people going to get it that the only way this whole pandemic is going to end is if we stay inside, that's all the key worker heroes are asking us to do pic.twitter.com/HIkKcIZCyK — Jacob (@Jacobr_10) April 8, 2020

كما صور مارة، قلب الدفاع دايفنسون سانشيز والظهير رايان سيسينيون وهما يركضان معا في الحديقة.

💪🏾 Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.



[@MikalisYid]#THFC #COYSpic.twitter.com/sIHAL1KuOb — Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) April 7, 2020

وقال المتحدث باسم توتنهام لوسائل إعلام بريطانية، إنه "تم تذكير كل اللاعبين باحترام التباعد الاجتماعي في المران".

وأضاف "سنواصل التأكيد على هذه الرسالة".

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وطلبت الحكومة من الناس البقاء في المنازل للمساعدة في التقليل من انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس الثلاثاء، أن "إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 6159 حالة والإصابات إلى 55242 حالة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.