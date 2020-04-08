ماني: حياة الملايين حول العالم أهم من لقب الدوري الإنجليزي

كشف نجم نادي ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، عن موقفه في حال تم حرمان فريقه من لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على خلفية أزمة فيروس كورونا.

قال ماني في تصريحات حصرية لموقع "talk sport": "أرغب في الفوز بالمباريات والتتويج، هذا ما أحبه... لكن مع الوضع الحالي، مهما يحدث، سأتفهم الأمر".

وتابع "لكنه أشد صعوبة على العديد من الملايين حول العالم، فهناك أشخاص فقدوا أفرادا من عائلاتهم، وهذا هو الموقف الأكثر تعقيدا".

وأضاف "الأمر صعب بالنسبة لليفربول".

وأوضح "بالنسبة لي، هذا هو حلمي، أرغب في الفوز باللقب هذا العام".

وأكد أنه "إذا لم يحدث ذلك، سأتقبل الأمر... هذا جزء من الحياة، وآمل أن نتوج العام المقبل".

ويبتعد ليفربول في صدارة المسابقة، بـ25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، حيث اقترب بشدة من حصد لقب البريميرليج، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، لكن الدوري لن يُستكمل إلا إذا أصبح الوضع آمنًا.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي عُلقت حتى 30 أبريل/ نيسان الجاري، لمساعدة الحكومة البريطانية في حملتها للحد من الاختلاط بين الأفراد خلال الفترة الحالية، دون تحديد موعد لاستئناف النشاط حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس الثلاثاء، أن "إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 6159 حالة والإصابات إلى 55242 حالة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.