رونالدو ينشر فيديو جديدا مع صديقته في المنزل... شاهد ماذا يفعلان

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بفيديو لتدريباته اليومية في منزله مع صديقته جورجينا رودريغز بسبب العزل المنزلي، الذي يفرضه، بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال رونالدو، في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر صفحته على "إنستغرام": "شريكي الجميل في التمرين".

View this post on Instagram My beautiful training partner!🏃🏻‍♀️💪🏽 #stayactive #stayhome A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 8, 2020 at 4:25am PDT

ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، تتخطى قيمة إيراداته من اللعبة، حاجز المليار دولار، مع نهاية العام الحالي 2020، وثالث رياضي بعد نجم الجولف تايجر ووز والملاكم مايويذر جونيور.

جدير بالذكر أن رونالدو، صاحب الـ35 عاما، خلال مسيرته الاحترافية المستمرة لـ18 موسما على التوالي، لعب لأندية، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وأخيرا يوفنتوس الإيطالي.