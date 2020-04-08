يورغن كلوب: رفضت التعاقد مع ماني بسبب مظهره

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه رفض من قبل التعاقد مع ساديو ماني خلال عمله في بوروسيا دورتموند بسبب مظهره.

وقال كلوب في فيلم وثائقي عن صاحب السنغالي الدولي: "أتذكر أول لقاء لي مع ماني، كان في دورتموند، كان شابا يرتدي قبعة بيسبول منحرفة مع الخط الأشقر في شعره والذي لا يزال موجودا حتى اليوم".

وأضاف: "لقد بدا لي وكأنه مغني راب! فكرت وقلت أنني ليس لدي وقت لهذا، فريقنا في ذلك الوقت لم يكن سيئا، إلا أنني أردت التعاقد مع لاعب يمكنني أن أطوره ويتحمل عدم المشاركة الأساسية في البداية".

The Sadio Mane documentary 'Made in Senegal' looks amazing.



Here's the trailer... pic.twitter.com/VoiphZPKtj — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 7, 2020

وأضاف المدرب الألماني: "أود أن أقول إنني أخطئت. لقد تابعت مسيرته في سالزبورغ ثم التألق الكبير الذي صاحبه في ساوثهامبتون".

وأتم كلوب: "لقد كان رائعا في ساوثهامبتون، لقد أراد العمل معي بنفس القدر الذي أردت العمل معه فيه، لقد كانت صفقة ضمه لليفربول مربحة للجميع".