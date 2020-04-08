رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير ضجة

وأثارت الرسالة الغامضة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم شمولها على أية تفاصيل، سوى تساؤل عن توقيع أحد اللاعبين، دون ذكر اسمه، مع ناد جديد.

وكتب آل الشيخ في الرسالة: "هل مضى مع أحد؟، أم اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطيرة جدًا، سنرى غدًا".

وأثارت الرسالة حالة من الجدل بين متابعي تركي آل الشيخ، إذ طالب العديد من النشطاء المستشار تركي بالإفصاح عن المغزى من الرسالة.

وأشار البعض إلى أن المقصود قد يكون اللاعب المصري، أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي، خاصة أن رحيله واقترابه من الانضمام لبيراميدز، هو ما يشغل الشارع الرياضي المصري خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ كان يملك نادي بيراميدز في الموسم الماضي، الذي حصل فريقه لكرة القدم على المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك.