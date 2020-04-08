ما بين برشلونة وريال مدريد... تعرف على الأندية التي يشجعها أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل"

يعد أبطال مسلسل La Casa De Papel الإسباني، من المشجعين المتعصبين لكرة القدم، بحسب ما كشفوه في العديد من المرات.

وعرض موقع Goal العالمي تقريرا تناول فيه الأندية التي يشجعها كل بطل من أبطال المسلسل.

البداية كانت مع الممثل الصربي دراكو بيريتش، الذي يؤدي دور هيلسنكي والذي اعترف بأنه يشجع برشلونة ويحرص على حضور المباريات في كامب نو.

they gave me: la casa de papel



reply to this tweet with an emoji and i’ll give you a movie/show for you to choose favorite characters from pic.twitter.com/9wNSzCTj4N — rocketgirl (@lordethecreator) April 8, 2020

أما الممثل رودريجيو دي لا سيرنا الذي يقوم بدور باليرمو، هو من مواليد العاصمة، الأرجنتيني بوينس أيرس ويشجع فريق بوكا جونيورز.

الممثل جايمي يورنتي الذي يجسد شخصية دنفر أو ريكاردو راموس، من مواليد مدينة مايوركا وقد أعلن من قبل أنه من "مجانين أتلتيكو مدريد".

الممثل باكو توس الذي يجسد شخصية موسكو، من مواليد إشبيلية، وأعلن أنه يشجع أكبر فرق المدينة "إشبيلية"، ويحضر المباريات بانتظام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

Doesn't matter if you call it La Casa de Papel or Money Heist ... Part 4 premieres in 12 hours!



Here's where things left off: pic.twitter.com/iaV8Bwfi66 — Netflix (@netflix) April 2, 2020

الممل إنريكي آرس الذي يجسد شخصية أرتورو رومان أو أرتوريتو، هو من مواليد مدينة فالنسيا ويعد من كبار مشجعي الخفافيش.

ورغم ظهوره في الجزء الرابع فقط، اكتسب المثل لوكا بيروس حب وإعجاب الكثير من عشاق المسلسل، النجم الذي يجسد شخصية مارسيليا، أعلن بالفعل أنه يشجع برشلونة.

الممثل بيدرو ألفونسو الشهير ببرلين، من مواليد مدينة فيجو ويشجع نادي ريال مدريد.

مسك الختام يأتي مع الممثلة الشابة أورسولا كوربيرو ديلجادو والتي تجسد شخصية طوكيو، والتي ولدت في إقليم كتالونيا وأعلنت أنها مشجعة متعصبة لبرشلونة.