بطل "لاكاسا دي بابيل": هذا اللاعب يشبه طوكيو... وميسي هو البروفيسور الحقيقي

تحدث الممثل الصربي، داركو بيريتش، الالشهير باسم "هيلسنكي" من مسلسل "la casa de papel" الإسباني مقابلة مع قناة برشلونة.

وقال هيليسنكي: "تجمعني علاقة صداقة بكل من إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان بصورة شخصية، كما التقيت مع أرتورو فيدال في أكثر من مناسبة".

وأوضح بيريتش أنه يحب برشلونة فقط، كما أنه يشجع فريق كرة السلة الخاص بالنادي الكتالوني.

وأضاف "البروفيسور لا يمكنه اللعب مثل ليونيل ميسي، لكن ميسي هو الأنسب للقيام بدور البروفيسور في المسلسل، فهو شخص هادئ وقائد داخل الملعب".

وأتم الشهير بهيلسنكي "جريزمان أشبه بشخصية دنفر، ولويس سواريز يذكرني بطوكيو، أما راكيتيتش فهو برلين وجيرارد بيكيه الأقرب لشخصية هيلسنكي".