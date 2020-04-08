رئيس الكاف: لا نستطيع تعديل موعد أمم أفريقيا 2021

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، أنه لا توجد إمكانية لتعديل موعد نهائيات كأس افريقيا للأمم 2021، المقررة ما بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين في الكاميرون.

وقال رئيس الكاف بحسب وكالة أنباء الجزائر: "نأمل أن نستغل ما تبقى من تواريخ لإنهاء التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أمم أفريقيا. لا أرى حاليا مجالا للحديث عن تعديل تاريخ إقامتها في الكاميرون".

وأضاف "كرة القدم متوقفة على مستوى العالم على غرار نشاطات أخرى، نتطلع لزوال فيروس كورونا أو التحكم والسيطرة عليه وبعدها ننظر في التواريخ المتاحة لدينا كي نتدارك فترات التوقف الحالية".

وأكمل "لدينا تواريخ الفيفا التي تسمح بإنهاء كل شيء في موعده ولو بتأجيل بعض جولات تصفيات كأس العالم بعد أن يتفهم الفيفا الموقف بطبيعة الحال".

وأتم أحمد أحمد "أعيد التأكيد على أن البعد الإنساني يتصدر انشغالاتنا حاليا، سلامة الناس والأفراد أولا وبعدها سنتدبر تعديل مواعيد ما تبقى من مباريات الكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا".

يذكر أنه كان من المقرر إقامة الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، شهر مارس الماضي، لكن تم تأجيلهما إلى يونيو المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.