مدرب سيرينا ويليامز: من السيء أن يحدث هذا للاعبي التنس بسبب كورونا

دعا باتريك موراتوجلو، مدرب لاعبة التنس سيرينا ويليامز، مسؤولي التنس في العالم، إلى تقديم المساعدة المالية للاعبين خارج أفضل 100 لاعب مصنف عالميا.

وتوقفت جميع المنافسات في رياضة التنس حتى 13 يوليو/تموز المقبل بشكل مبدئي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار موراتوجلو إلى وجود لاعبين ليس لهم دخل سوى الأموال التي يحصلون عليها من جوائز البطولات.

My letter to the tennis community to raise awareness about the current situation of players out of the Top100. pic.twitter.com/mFTIECxOFL — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2020

وأوضح أن المصنفين ضمن الـ 100 الأوائل على العالم، عادة ما يكون لهم رعاة ولا يعتمدون بشكل كبير على جوائز البطولات.

وقال المدرب الشهير: "لاعبو التنس على عكس من لاعبي كرة السلة أو كرة القدم، لا يتم تغطيتهم برواتب سنوية ثابتة، ويعتمدون على جهودهم في جمع المال".

وأتم: "يعتمد دخل لاعبي التنس على عدد المباريات التي يفوزون بها. من السيئ أن يكون هناك لاعب لواحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم، ومتبوعة بمليار مشجع، بالكاد قادرا على كسب عيشه".