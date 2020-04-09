ماني: كنت أفكر في الانضمام لمانشستر يونايتد

لم يكن ساديو ماني، نجم ليفربول ومنتخب السنغال، يتوقع انضمامه إلى ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي رفض اللاعب في وقت سابق.

وقال ماني لصحيفة "تايمز" الإنجليزية: "لم أتوقع اهتمام ليفربول، كنت أفكر أكثر في مانشستر يونايتد".

وأضاف صاحب الـ27 عاما "كان وقتا صعبا بالنسبة لي، كنت أجلس على دكة البدلاء ولم أتوقع أن يطلبني فريق، لكني كنت سعيدا حين فعل كلوب ولم يعتقد أنني مغني راب".

وكان كلوب في وقت سابق، قد كشف رفضه لضم ماني إلى بوروسيا دورتموند، بسبب مظهره الذي كان يشبه "مغنيين الراب"، على حد وصف المدرب الألماني.

وانضم ماني إلى ليفربول في 2016 ولعب تحت قيادة كلوب الذي رفضه في وقت سابق، وبات من أهم المهاجمين في العالم

يذكر أن ماني أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وخاض 161 مباراة مع ليفربول وسجل 77 هدفا وصنع 34، كما توج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.