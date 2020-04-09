إنجلترا... اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لعودة المنافسات

أرسلت رابطة الكرة الإنجليزية خطابا إلى جميع الأندية، تبلغهم بموعد استئناف الدرجات الأدنى من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي"، من المقرر أن تستأنف المنافسات يوم 16 مايو/أيار المقبل.

وتأمل الرابطة أن ينتهي الموسم في الصيف، إلا أنها لم تحدد تاريخ.

وألمحت الرابطة إلى أن الموسم من الممكن إتمامه في 56 يوما، لكن فقط حينما يكون من الآمن استمرار اللعب، على أن تقام المباريات بدون جماهير.

يذكر أن بريطانيا سجلت حتى الآن ما يقرب من 61 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ونحو 7000 حالة وفاة، ومن ضمن الإصابات يأتي بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة.

وكانت جميع المنافسات الكروية في البلاد قد تأجلت لآجل غير مسمى.