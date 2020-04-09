من ضمنهم ميسي ومحمد صلاح... كورونا يلقي بظلاله على أسعار نجوم كرة القدم

بينت شبكة "TransferMarkt" المختصة بأسعار اللاعبين، انخفاضا حادا بأسعار نجوم كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وقررت معظم دول العالم إيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت الشبكة الشهيرة اخفاضا كبيرا في أسعار النجوم، وهو ما توقعه الكثير من الخبراء في كرة القدم نظرًا للتأثر الاقتصادي الذي ستعاني منه الأندية وبالتالي ستتأثر به قيمة اللاعبين".

وجاءت أسعار اللاعبين بحسب الموقع كالتالي:

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) من 200 إلى 180 مليون جنيه إسترليني.

رحيم سيترلينج (مانشستر سيتي) من 160 إلى 128 مليون جنيه إسترليني.

نيمار (باريس سان جيرمان) من 180 إلى 128 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

ساديو ماني (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

هاري كين (توتنهام) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) من 130 إلى 117 مليون جنيه إسترليني.

ليونيل ميسي (برشلونة) من 180 إلى 112 مليون جنيه إسترليني.

أنطوان جريزمان (برشلونة) من 150 إلى 96 مليون جنيه إسترليني.

فيرجيل فان دايك (ليفربول) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

بول بوجبا (مانشستر يونايتد) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

إدين هازارد (ريال مدريد) من 150 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) من 80 إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا"، في وقت سابق، تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".