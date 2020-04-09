تسجيل
16:05 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    ميسي في مباراة الكلاسيكو

    من ضمنهم ميسي ومحمد صلاح... كورونا يلقي بظلاله على أسعار نجوم كرة القدم

    © REUTERS / JUAN MEDINA
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104473/97/1044739786_0:0:1593:897_1200x675_80_0_0_1af2123309602869712fab9c6f3e5b7b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202004091045123171-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85/

    بينت شبكة "TransferMarkt" المختصة بأسعار اللاعبين، انخفاضا حادا بأسعار نجوم كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا.

    دوري أبطال أوروبا
    © REUTERS / Pierre Albouy
    تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر
    وقررت معظم دول العالم إيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

    ورصدت الشبكة الشهيرة اخفاضا كبيرا في أسعار النجوم، وهو ما توقعه الكثير من الخبراء في كرة القدم نظرًا للتأثر الاقتصادي الذي ستعاني منه الأندية وبالتالي ستتأثر به قيمة اللاعبين".

    وجاءت أسعار اللاعبين بحسب الموقع كالتالي:

    كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) من 200 إلى 180 مليون جنيه إسترليني.

    رحيم سيترلينج (مانشستر سيتي) من 160 إلى 128 مليون جنيه إسترليني.

    نيمار (باريس سان جيرمان) من 180 إلى 128 مليون جنيه إسترليني.

    محمد صلاح (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

    ساديو ماني (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

    هاري كين (توتنهام) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

    كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

    جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) من 130 إلى 117 مليون جنيه إسترليني.

    ليونيل ميسي (برشلونة) من 180 إلى 112 مليون جنيه إسترليني.

    أنطوان جريزمان (برشلونة) من 150 إلى 96 مليون جنيه إسترليني.

    فيرجيل فان دايك (ليفربول) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

    بول بوجبا (مانشستر يونايتد) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

    إدين هازارد (ريال مدريد) من 150 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

    إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) من 80 إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

    وأعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا"، في وقت سابق، تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

    ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

    كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

    انظر أيضا:

    شاهد... محمد صلاح يتدرب مع ابنته مكة في العزل المنزلي
    بطل "لاكاسا دي بابيل": هذا اللاعب يشبه طوكيو... وميسي هو البروفيسور الحقيقي
    أطلقها زميله... محمد صلاح يشارك في حملة تبرعات لمكافحة فيروس كورونا
    ميسي ثالثا في إحصائية حول أفضل لاعبي برشلونة عبر التاريخ
    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات للاحتفال بعيد الفصح في قرية سوبلاهوف، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سلوفاكيا 7 أبريل 2020
    بيض بنكهة كورونا... كيف يستعد العالم للاحتفال بعيد الفصح
    ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران
    ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران
    مشروع كورفيت الروسي 20380 ريتيفي
    كورفيت "ريتيفي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك