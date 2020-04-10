استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة وأزمة في الأفق

استقال ستة من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من مناصبهم، اليوم الجمعة، احتجاجا على أسلوب النادي في التعاطي مع بعض المشكلات والتداعيات المالية لأزمة فيروس كورونا، لتلوح في الأفق بوادر أزمة.

ومن بين المستقيلين اثنان من نواب الرئيس الأربعة وهما إيميلي روسود وانريكي تومباس، إلى جانب المدراء الأربعة سيلفيو إيلياس وخوسيب بونت وخوردي كالساميليا وماريا تيكسيدور، وفقا لـ "رويترز".

يذكر أن برشلونة أعلن من قبل عن إصابة رامون كانال مدير الخدمات الطبية في نادي برشلونة، وجوسيب أنطونيو جوتيريز طبيب لفريق الأول لكرة اليد بالفيروس، قبل أن يتعافى الثنائي.

وقررت معظم دول العالم إيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت الشبكة الشهيرة انخفاضا كبيرا في أسعار النجوم، وهو ما توقعه الكثير من الخبراء في كرة القدم نظرًا للتأثر الاقتصادي الذي ستعاني منه الأندية وبالتالي ستتأثر به قيمة اللاعبين".

وأعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا"، تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر على خلفية انتشار فيروس كورونا.