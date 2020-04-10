إصابة نجم منتخب إنجلترا السابق بكورونا

قال نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مدافعه السابق نورمان هانتر في المستشفى للعلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا السريع العدوى.

ولعب هانتر (76 عاما) لاعب منتخب إنجلترا السابق 726 مباراة مع ليدز خلال 15 عاما واشتهر بقوة الالتحام مع الخصوم.

وقال ليدز يونايتد في بيان: "بوسعنا التأكيد أن أسطورة نادي ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا نورمان هانتر يعالج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا".

📰 Club Statement: Norman Hunter#KeepFightingNorman — Leeds United (@LUFC) April 10, 2020

​وأضاف البيان: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لنذكر الجمهور ووسائل الإعلام بضرورة احترام خصوصية نورمان وأسرته ومنحهم المساحة المطلوبة خلال هذه الأوقات الصعبة".

وفي صفوف ليدز، فاز هانتر بلقبين للدوري الإنجليزي وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين، وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 والتي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966، كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في العام في 1974.