"ليس لديه امتيازات خاصة"..سلطات ماديرا تنتقد تصرف رونالدو

وجهات سلطات جزيرة ماديرا البرتغالية انتقادات لنجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، على خلفية قيامه بنشر فيديو لتدريباته في أحد شوارع الجزيرة.

هذا وكان البرتغالي قد نشر مقطعا مصورا على صفجته الخاصة على "إنستغرام" وهو يقوم بتدريب في أحد شوارع الجزيرة رفقة صديقته.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My beautiful training partner!🏃🏻‍♀️💪🏽 #stayactive #stayhome Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 8 Апр 2020 в 4:25 PDT

وعلقت سلطات الجزيرة على أن البرتغالي "لايملك امتيازات خاصة، وليس لديه اذن خاص للتدريب، وعليه مراعاة قوانين الحجر الصحي مثل جميع السكان"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر بأن جزيرة ماديرا تعتبر مسقط رأس البرتغالي،وكان قد انتقل إليها في فترة توقف بطولة الدوري الإيطالي ليقضي رفقة عائلته فترة الحجر الصحي هناك.

ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، تتخطى قيمة إيراداته من اللعبة، حاجز المليار دولار، مع نهاية العام الحالي 2020، وثالث رياضي بعد نجم الجولف تايجر ووز والملاكم مايويذر جونيور.