بنزيما يرتديها لعام... لماذا يلف لاعبوا كرة القدم معاصمهم وأرجلهم

شهد عالم كرة القدم دخول الضمادات الطبية بمختلف ألوانها لتصبح متداولة بين اللاعبين بشكل شبه دائم، لتصبح من أساسيات الرياضة حيث من القليل أن نلاحظ عددا من الاعبيين لايلفون بها معاصمهم أو ساقهم.

ولا تتعلق هذه الضمادات بتلك الأساور القطنية التقليدية التي توضع على المعصم لمسح العرق، كما لاتستخدم لسبب جمالي بحت.

بنزيما يرتدي ضمادة لعام كامل

يعتبر مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، أحد اللاعبيين الذين يستخدمون هذه الضمادات بشكل دائم، ففي العام الماضي، كسر الفرنسي إصبعه الصغير في يده اليمنى، خلال مواجهته لمدافع ريال بيتيس مارك بارترا، بحسب ما نقل موقع "يورو سبورت".

لنبدأ برؤية بنزيما في الملاعب مستخدما ضمادة خاصة مصنوعة من مادة ناعمة ورقيقة، والتي تسمح لها الفقرة 4.4 من قواعد الاتحاد الدولي بكرة القد "فيفا" باستخدامها.

"الأشرطة المطاطية الطبية"..ثورة في عالم الرياضة

وهي عبارة عن شريط من القطن المرن مع لاصق إكريليك يضمن التصاقها على الجلد، تستعمل لأغراض طبية، أساسا لعلاج الألم والتمزقات العضلية الناتجة عن الإصابات الرياضية ومجموعة متنوعة أخرى من الاضطرابات البدنية.

صممت هذه الأشرطة خصيصا لتقليد جلد الإنسان، وتتجلى فوائد استعمال الشريط المطاطي الطبي، في عمله على تصحيح مشكل محاذات العضلات الضعيفة وتسهيل الحركات المفصلية نتيجة لخصائص الشريط الارتدادية، و من جهة أخرى يعمل هذا الشريط على رفع الجلد، وبالتالي زيادة المساحة تحته، وزيادة تدفق الدم وأيضا الرفع من كفاءة تداول السوائل اللمفاوية (التي يؤدي ترامكها للتورم).

هذا وظهرت هذه الشرائط في احتفالية الإيطالي ماريو بالوتيلي بعد تسجيله في إحدى المبارايات التي خاضها، حيث ظهرت عدد من الأشرطة الزرقاء على ظهره.

كما يستخدمها الإنجليزي جيمي فاردي، بشكل دائم لتصبح كقطعة لا يمكن له الاستغناء عنها خلال مبارياته رفقة المنتخب الأول أو ناديه ليستر سيتي.

ففي عام 2013 تعرض فاردي لكسر في إصبعه، ليكسر معصمه خلال لقاء فريقه مع أستون فيلا في وقت لاحق.

ليبدأ الإنجليزي بارتداء ضمادة خاصة باللون الأزرق لتتناسب مع لون فريقه، بالإضافة لارتدائه ضمادة بيضاء اللون خلال مشاركته مع منتخب بلاده.