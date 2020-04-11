"البث مجاني"... "ديربي الغضب" بين الإنتر والميلان يعود اليوم

يتواجه العملاقان الإيطاليان ميلان وإنتر ميلانو في "ديربي" المدينة الشمالية للبلاد، اليوم السبت، لكن عبر ألعاب الفيديو، في خطوة أولى من نوعها تأتي في ظل توقف منافسات الدوري المحلي، والحجر المنزلي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش، اليوم، من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الإلكترونية.

وستكون المباراة متاحة عبر خدمة البث التدفقي "دازن"، وهي واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وقال لياو "كونها مباراة ديربي، فإن الرغبة هي دائما للفوز. لكن الهدف الأساسي أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقاف المعقدة".

A message from our “Player/coach” @RafaeLeao7 ahead of the first-ever #eDerbyMilano. Are you ready for tomorrow’s e-clash? 🎮⚽



Un messaggio dal nostro giocatore/allenatore per il primo eDerby di domani. Pronti per la sfida? 🎮⚽#acmilantogether @officialpes pic.twitter.com/NJffYUrSqS — AC Milan (@acmilan) April 10, 2020

وسيتاح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا"، لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إيطاليا منذ التاسع من مارس/ آذار نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد. وتعد إيطاليا حاليا الدولة الأكثر تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، وهي سجلت حتى صباح أمس الجمعة أكثر من 18 ألف وفاة معلنة بسببه.