برشلونة ومانشستر سيتي يستعدان لصفقة تبادلية

أشارت تقارير إعلامية الى رغبة كل من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بإجراء صفقة تبادلية بين الفريقين على مستوى خط الدفاع.

حيث يرغب برشلونة في الحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي، البرتغالي جواو كانسيلو، مقابل حصول النادي الإنجليزي على البرتغالي نيلسون سيميدو.

فبحسب صحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية فإن النادي الإنجليزي ينوي الاستغناء عن لاعبه البرتغالي الذي انتقل لصفوفه ضمن صفقة تبادلية من نادي يوفنتوس، لعدم تقديمه المستوى المطلوب.

يذكر بأن كانسيلو خاض 11 مباراة في الموسم الحالي، في الوقت الذي شارك فيه سيميدو رفقة برشلونة في 21 مباراة في الموسم الحالي، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة.

وبرشلونة يسعى لدخول سوق الانتقالات واضعا مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، كأحد أهدافه بالإضافة لعودة البرازيلي نيمار الى النادي الكتلوني.

حيث تحظى عودة البرازيلي بدعم كبير من نجم الفريق ليونيل ميسي.