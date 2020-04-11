إعلام: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، لأجل غير مسمى.

ووفقا لما نشره موقع "في الجول" نقلا عن قناة "بي إن سبورت"، سيعلن الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت، قراره بتأجيل المواجهات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار كاف في بيانه، وفقا لـ"بي إن سبورتس"، إلى أن القرار جاء بعد تبادل المشاورات مع منظمة الصحة العالمية، التي أوضحت أن الوضع في أفريقيا "لا يزال غير مستقر".

وأضاف الكاف "تقع على عاتق الجميع مسؤولية المشاركة الفعالة في مكافحة فيروس كورونا، الذي قد يكون له تأثيرا أكثر خطورة على قارتنا من أي مكان آخر".

وناشد الاتحاد "جميع الأفارقة بضرورة الالتزام بتوصيات منظمة الصحة وكذلك السلطات المحلية".

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي الموعد المحدد لإقامة مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك مواجهتي الكونفدرالية.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة المواجهات في مطلع شهر مايو/أيار المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المصري منافسه الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري الأبطال.

وفي الكونفدرالية، يلتقي بيراميدز المصري بحوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي بمواطنه حسنية أغادير المغربي.