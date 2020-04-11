أزمة نادي برشلونة تعلو فوق كورونا في إسبانيا

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا وتوقف الحياة الرياضية فإن مجلس إدارة برشلونة خلق مشكلة جديدة تصدر بها أغلفة أكبر الصحف المحلية.

فبعد تصريحات إميلي روساد، النائب المستقيل من مجلس جوسيب ماريا بارتوميو وإصدار النادي الكتالوني بيانًا للرد على هذه التصريحات واتهامه بوجود فساد في البلوغرانا، عنونت صحيفة "آس" الواسعة الانتشار (مشتعلة).

❌ Uno de los seis dimisionarios se desmarca de Emili Rousaud

🗣️ También anunció su marcha este jueveshttps://t.co/6TSp5gdBa7 — Diario AS (@diarioas) April 11, 2020

وكتب الصحيفة أن إمييلي روساد، اتهم نائب جوسيب ماريا بارتوميو السابق مجلس الإدارة في تصريحات بالأمس على وجود شخص ما اختلس أموالاً من خزينة النادي الكتالوني الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة داخل قلعة الكامب نو.

وقال روساد: "هناك شخص ما وضع يده داخل خزينة النادي".

وهدد برشلونة برفع شكوى ضده نظرا لكون هذه الاتهامات باطله وغير صحيحة.

Barcelona deny former vice-president's "hand in the till" claimshttps://t.co/zdssj074ka — AS English @ 🏡 (@English_AS) April 11, 2020

وبعد تهدديهم بسحب واجباتهم من المجلس في حال عدم رغبتهم بالمشاركة، فإن رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، يعمل على إعادة تشكيل مجلسه بعد استقالة 6 أعضاء منه بشكل جماعي، حسب الصحيفة نفسها.