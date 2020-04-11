الاتحاد الألماني يتفق على عودة البوندسليغا

أشارت تقارير إعلامية ألمانية، بأن مسؤولي كرة القدم بألمانيا يتطلعون لاستئناف منافسات الدوري الألماني، في 9 مايو/أيار المقبل، في حالة الحصول الموافقة من جانب السلطات.

فبحسب ما نشرت صحيفة Bild الألمانية فإن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو/أيار، هو الموعد الأرجح.

هذا وعقد الاتحاد الألماني، الاجتماع للمناقشة بشأن دوري الدرجة الثالثة، لكن الصحيفة بأن الاتحاد يتابع خطط رابطة الدوري الألماني، التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وجرى تعليق كافة منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت الدولة قيودا صارمة للحد من انتشار العدوى.

ويستمر التعليق لغاية 30 أبريل/نيسان الجاري، ويتطلع المسؤولون والأندية إلى استئناف المنافسات من دون جمهور خلال الشهر المقبل؛ من أجل تقليل الخسائر المالية المنتظرة.

يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر جدول الترتيب بـ55 نقطة، متقدما على أقرب منافسيه بروسيا دورتموند الذي يحل ثانيا بفارق 4 نقاط، بعد مضي 25 جولة من عمر الدوري.