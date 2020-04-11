"رونالدو كان مثل الإسفنج".. تجربة البرتغالي في مانشستر يونايتد

كشف مدرب مانشستر يونايتد المساعد الحالي، مايك فيلان، عن كواليس تخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة تواجد السير أليكس فيرغسون، كمدرب للفريق.

وقال مساعد أولي جونار سولشاير الحالي مع "The Coaching Manual": "رونالدو كان مثل الإسفنج، كان يحتاج للتوجيه والنصح، دائما ما طالب بالمزيد، كان مميزا عن البقية".

مضيفا "كان يجب أن تجبره أن يكون لاعبا للفريق، وفي النهاية أصبح كذلك، كان لا يحب القيام ببعض الأمور في التدريبات وكان يفعلها بالإجبار، ولكن وجدناه يقوم بها في مدريد بعد ذلك، تعلم تلك الأمور هنا في يونايتد".

وختم: "كان يخطو خطوة أخرى نحو النجاح وهذا أمر هام، لا أقول إنني صنعت كريستيانو رونالدو، العديد ساهم في ذلك، ولكن هو نفسه كان صاحب الفضل الأكبر فيما وصل إليه"، بحسب ما نشر موقع "جول".

وتعاقد يونايتد مع رونالدو شابا من صفوف سبورتينج لشبونة في 2003، ونجح في تحويله لأحد أهم لاعبي العالم حتى بيعه في 2009 إلى ريال مدريد.

ويتواجد رونالدو حاليا في مسقط رأسه بالبرتغال رفقة عائلته في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.