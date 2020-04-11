الكاف يعلن رسميا تأجيل دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع" تويتر"، اليوم السبت " في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كورونا المستجد وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة CAF للطوارئ تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

- نصف نهائي توتال CAF دوري الأبطال وتوتال CAF كأس الكونفيدرالية:مباريات الذهاب والإياب المقررة من 1 – 3 مايو ومن 8 – 10 مايو 2020.

- تصفيات FIFA كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات: المقررة مبدئياً من 1- 3 مايو ومن 15 – 17 مايو 2020.

وتابع الاتحاد: "تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA: من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020".

في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس #COVIDー19 وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة CAF للطوارئ تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر 👇 — CAF - AR (@caf_online_AR) April 11, 2020

وأفاد بيان الاتحاد بأنه سيتم الإعلان عن جدول جديد في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه يراقب الوضع عن كثب ويعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.

يذكر أن مبارتي النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، كان من المقرر أن يخوضها كل من الأهلي والزمالك المصريان، والرجاء والوداد المغربيان.

فيما كان من المقرر أن يخوض نصف نهائي بطولة الكونفدرالية كل من حوريا كوناكري الغيني ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربي وبيراميدز المصري.