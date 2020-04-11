الادعاء السويسري يتوجه نحو إسقاط إحدى التهم عن جوزيف بلاتر

أكد مكتب الادعاء العام في سويسرا أنه على وشك وقف تحقيقاته في تعاملات الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف سيب بلاتر، مع اتحاد منطقة الكاريبي للعبة حول بيع حقوق كأس العالم.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن مكتب الادعاء أشار في بيان إلى أنه أبلغ كافة الأطراف بأنه ينوي إغلاق القضية وإنه بصدد البحث عن سبل لإغلاقها.

وأضاف في بيان "نؤكد أن مكتب الادعاء الاتحادي في سويسرا.. يعتبر التحقيقات الجنائية في الحقائق الجزئية والادعاءات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية مع اتحاد منطقة الكاريبي لكرة القدم مكتملة وجاهزة للإغلاق".

وتابع الاتحاد في البيان أنه "ينوي عدم الاستمرار في الإجراءات" دون ذكر أي أسباب لهذا القرار.

فيما أشار مكتب الادعاء أن التحقيقات في هذه القضية لا علاقة لها بإغلاق القضية الأولى، التي يواجه بلاتير تهمة الترتيب لدفع مليوني فرنك سويسري (2.06 مليون دولار) لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني في فبراير شباط 2011.

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، سير بلاتر اتهم ببيع حقوق بث مباريات نسختي كأس العالم لعامي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار وهو مبلغ يقل كثيرا عن القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت.