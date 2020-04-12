"الأندية ندمت على رحيلي"... ألفيش يهاجم إدارة يوفنتوس

هاجم البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن ساو باولو الحالي، ونجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق، إدارة فريقه الإيطالي السابق، بسبب عدم وفائها بوعودها تجاهه، فيما أكد أن كل الأندية التي رحل عن صفوفها تفتقده كثيرا وندمت على قرارها بإبعاده.

وقال ألفيش في تصريحات نقلها موقع Terra الإيطالي: "كل ناد لعبت بصفوفه ورحلت عنه يفتقدني كثيرا، بل ويشعرون بالاستياء من قراري بالرحيل"، كما أكد أنه كان على وشك الانتقال إلى مانشستر سيتي واتفق على كافة التفاصيل، قبل أن تتغير وجهته إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

مضيفا "تلقيت عروضا من أندية كبيرة ومتوسطة، لكني فضلت الاستقرار.. فما حدث لي في يوفنتوس لم يعجبني، فهو ناد يمكنه سنويا تحقيق إنجازات أكبر مما يحققها، بشرط أن يلتزم مسؤولوه بوعودهم".

وتابع "عندما شعرت عدم التزامهم بالوعود، أدركت أنني لن أبقى هناك طويلا، فأنا رجل أحترم شاربي وأحب عندما يلتزم معي الطرف الثاني بأي كلمة".

ولعب ألفيش موسما واحدا فقط رفقة يوفنتوس، ونجح الفريق معه في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد.