ريال مدريد يفتح خزائنه لحسم صفقة مهاجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد على موعد مع صفقة ضخمة خلال الصيف المقبل، بضم مهاجم جديد لدعم صفوف الفريق، وقد استقر على الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وبحسب صحيفة Mundo الإسبانية، فإن كين يحظى بتأييد كبير داخل سانتياغو برنابيو، حيث يعتبر من الهدافين الكبار في أوروبا على مدى السنوات الماضية، وفي منافسة قوية مثل الدوري الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة فإن إعراب الإنجليزي عن نيته بالرحيل عن توتنهام قبل عدة أيام، قد يسهل من عملية مغادرته، وبخاصة بعد تصريحاته بأنه لاعب طموح ولا يلعب من أجل المتعة فقط.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وضع خيارا آخر، حال فشل في ضم كين، ألا وهو النرويجي هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، حيث يعتبر صاحب الـ19 عاماً من المواهب المتفجرة في أوروبا، والتي ظهرت هذا الموسم مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، قبل انتقاله إلى دورتموند، ومواصلة التألق في البوندسليغا.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط هجومه بلاعب هداف من الطراز الرفيع، بعد المستوى المُحبط الذي ظهر عليه لوكا يوفيتش.