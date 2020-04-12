لاعب باريس سان جيرمان السابق: لولا كورونا لكان مبابي حاليا في الريال... ولكن قريبا سيكون

يبدو أن مساعي ريال مدريد الإسباني في ضم الموهبة الفرنسية كاليان مبابي لن تتوقف حتى بوجود وباء مثل كورونا أوقف أغلب أنشطة الحياة.

وحاولت إدارة النادي في عام 2017 التوقيع مع النجم الفرنسي، ولكنه رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.

وفي تقرير نشرته صحيفة "آس" واسعة الانتشار في إسبانيا، أكدت فيه أن عدم التقاعد مع مبابي كان بسبب رفض الويلزي غاريث بيل للذعاب عن مدريد وبالتالي عدم وجود مكان لمبابي.

وأضافت الصحيفة أنه عندما لازم الويلزي مقاعد الاحتياط اقترب النادي الإسباني كثيرا من حسم صفقة اللاعب ولكن جائحة كورونا أوقفت الأمور مرة أخرى.

يذكر أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2022، وحاولت الإدارة الباريسية في أكثر من مناسبة تجديد تعاقده، ولكنه رفض هذا الأمر مرارا وتكرارا، مما يُشير إلى رغبته في اللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، وهذا ما أكده فعلا جيروم روتن، لاعب باريس سان جيرمان السابق، والذي لديه مصادر قوية من داخل النادي، ليس فقط من داخل النادي (فهو من توقع في آذار/مارس الماضي أن الفرنسي أنطوان جريزمان سيرحل إلى برشلونة في الصيف).

وقال روتن لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية:

أعلم عن طريق مصادر خاصة بي أن صفقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد كانت بصدد الانتهاء، ولكن بسبب ما يحدث في الوقت الحالي، فمؤكد أن انضمام مبابي إلى ريال مدريد سيتأجل لوقت آخر.

وأضاف، "لن يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في أي حال من الأحوال، سيكون اتفاقا متبادلا بين الطرفين، حيث أن باريس سان جيرمان اتفق على رحيله هذا الصيف، في رأيي، أصبح الأمر مسألة وقت".