حقيقة وفاة المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء بشأن وفاة المعلق الرياضي المصري الشهير، مدحت شلبي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونفى شلبي تلك الأنباء، مؤكدا أنه بخير وأن وفاته مجرد شائعات، بحسب موقع "في الجول" المصري.

وقال: "أنا بخير لا تقلقوا"، وأردف ضاحكا بأن هذه هي ثاني مرة يسمع فيها شائعة وفاته.

وأكد مدحت شلبي على نيته تقديم برنامجه "مساء الأنور" مساء اليوم الأحد على فضائية "القاهرة والناس" المصرية في موعده المحدد.

ومدحت شلبي من مواليد محافظة الشرقية عام 1944، وبدأ حياته لاعب كرة قدم في نادي الشرطة، وتخرج في كلية الشرطة، وتدرج في المناصب، ثم تمرس بعدها في الإعلام الرياضي، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية المهتمة بتحليل مباريات كرة القدم، ونال شهرة من أسلوبه المميز في التعليق على المباريات.