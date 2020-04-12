"يويفا" يدرس اقتراحا لاستكمال دوري الأبطال في 3 أسابيع فقط

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يدرس اقتراحا جديدا لاستكمال دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن يويفا يفكر في استكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بشكل مضغوط خلال 3 أسابيع فقط، في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يدرس الأمر، لا سيما أن سيناريو استكمال الموسم الحالي، سيؤثر على أجندة الموسم المقبل.

وأوضحت أن يويفا يدرس أيضا إمكانية تكثيف مباريات دوري الأبطال، خلال الموسم المقبل.

كان يويفا قد نفى في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، تحديد يوم 3 أغسطس المقبل، كموعد أخير لنهاية الشامبيونزليغ.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى استكمال الموسم بعد تم إيقاف العديد من الدوريات الكبرى بجانب مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تأجيل إقامة نسخة يورو 2020 بسبب فيروس كورونا لتقام في صيف العام المقبل.