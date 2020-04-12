وفاة "القط" أسطورة تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي وفاة بيتر بونيتي حارس مرمى الفريق اللندني التاريخي، عن عمر ناهز 78 عاما.

وذكر النادي الأزرق عبر موقعه، أن بونيتي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

بونيتي خاض 729 مباراة بقميص تشيلسي خلال مسيرته، ليكون ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للبلوز خلف رون هاريس صاحب الـ 795 مباراة.

One of Chelsea Football Club's greatest ever players.



Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. 💙 pic.twitter.com/OM48Dq2BXW — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

كان بونيتي يلقب بـ"القط" بسبب مرونته وردود فعله السريعة، وساهم في فوز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية 1965، ثم التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة عام 1970.

وساهم بونيتي في التغلب على ريال مدريد خلال نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1971، ليفوز تشيلسي بأول ألقابهم القارية على الإطلاق.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues… — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

يذكر أن بونيتي حافظ على نظافة شباكه مع تشيلسي في 208 مباراة، وهو الرقم القياسي الذي ظل صامدا حتى حطمه بيتر تشيك في عام 2014.