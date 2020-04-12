نجم الجيل الذهبي لنيجيريا: سهرة حمراء كانت السبب في فضيحة مونديال 98

تحدث نجم دفاع نيجيريا السابق، تاريبو ويست، عن كواليس مشاركة بلاده في كأس العالم 1998، والخسارة الكبيرة أمام الدنمارك.

وقال مدافع إنتر وميلان السابق وفقا لما نقله موقع "جول" العالمي: "قرأت تقارير تحدثت عن زيارة لاعبي المنتخب لنواد ليلية وقيادة ليموزين في مونديال فرنسا، صراحة لا أعرف أي شيء عن ذلك".

وتابع "ما أعرفه أن بعض اللاعبين أدخلوا نساء للمعسكر، رأيت هذا. كانوا مشجعات حضرن لمشاهدة البطولة وأحبوا أداء نيجيريا بالمجموعات".

وأضاف ويست: "كان من السهل للاعبين أن يثيروا النساء ويجلبوهم معهم للغرف، ولهذا في المباراة رأينا البعض من اللاعبين لا يملك القدرة حتى لملاحقة الدنماركيين".

وأتم: "أصيبوا بالإجهاد الحاد، كنت أصرخ فيهم داخل الملعب وكنت غاضبا للغاية منهم. لماذا فعلوا ذلك؟ ظنوا أنهم بالفعل عبروا الدنمارك".

يذكر أن جيل نيجيريا في هذه الفترة كان يضم نجوم كبار مثل ويست وبيتر روفاي وصنداي أوليسيه وتيجاني بابانجيدا وكانو وبابايارو وأموكاشي.