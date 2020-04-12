معارضا رهن الأمر بعودة الكرة... أرسنال يطالب بخفض أجور اللاعبين

وطالب النادي اللندني بحسب صحيفة "ميرور"، بأن يتم إجراء تخفيضات مباشرة على الأجور بنسبة 12.5%، لمدة عام بداية من أبريل/نيسان الجاري، سواء عاد النشاط أم لا.

وعرض النادي تعويض اللاعبين بالكامل في حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو السيناريو الصعب تحقيقه في ظل التأخر خلف تشيلسي الرابع بفارق 8 نقاط.

وأشار النادي، إلى أنه في حالة تأهل أرسنال لدوري أوروبا الموسم المقبل، سيتم تخفيض الأجور إلى 7.5%، ولكن إذا غاب أرسنال عن المنافسة القارية، سيستمر خفض الأجور بنسبة 12.5%.

وألمح النادي إلى إمكانية إجراء مفاوضات أخرى بالنسبة للأجور في حالة تقليص الموسم مع عدم حصول النادي على نصيبه من أموال حقوق البث.

وألمحت العديد من التقارير الصحفية في إنجلترا، أن اقتراح النادي سيقابل بالرفض من جانب اللاعبين.