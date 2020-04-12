النجم الروسي أرشافين يوصل الطعام المجاني للمحتاجين... صور

أظهر النجم الروسي أندري أرشافين، الجانب الإنساني من شخصيته، خلال المواجهة التي تخوضها بلاده ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحرص نجم أرسنال وزينيت السابق، على تقديم العون للمحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا في روسيان بتوصل الطعام المجاني لهم.

وأعلنت روسيا الأحد، تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض في البلاد.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في روسيا إلى 15770.

Former Arsenal and Zenit star Arshaving helping out vulnerable people in Russia with free deliveries during the coronavirus lockdown. pic.twitter.com/nagrVAOrOr — Emanuel Roşu (@Emishor) April 12, 2020

يذكر أن العاصمة موسكو، فرضت الحجر على السكان حتى 30 أبريل/نيسان، في محاولة لاحتواء الفيروس.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.