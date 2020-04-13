الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يأمل في فحص اللاعبين وإتمام الموسم

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن مؤسسته تأمل في اخضاع اللاعبين للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في بداية مايو أيار المقبل من أجل الاعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة منذ أكثر من شهر كامل بسبب الفيروس.
وقبل 12 جولة من نهاية الموسم توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس آذار الماضي بسبب استمرار تفشي الفيروس، وحتى الآن لم يتضح بعد موعد عودة النشاط الرياضي في البلاد أو أمكانية إلغاء الموسم بأكمله في ظل استمرار الأزمة. وفقا لـ "رويترز".
وإيطاليا من أكثر الدول تأثرا بالعدوى على مستوى العالم إذ تسبب الفيروس، حسب الأرقام الرسمية، في وفاة 19899 شخصا في حين بلغ عدد المصابين بالعدوى فيها 156363 شخصا.
وقال جرافينا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية إنه لا يزال عاقدا العزم على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي بغض النظر عن المدة المطلوبة لذلك.
وأضاف عن ذلك "بمجرد تحسن الظروف سنكمل مباريات موسم البطولة".
وأردف قائلا: "قريبا سنعقد اجتماعا وسنضع الخطوات التي سنعلن عنها لاحقا. سنبدأ، وهذا ما نتمناه، في بداية الشهر (مايو) في فحص اللاعبين لضمان خلوهم من المرض ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك.
"هل سنلعب خلال الصيف؟ ليس لدينا سقف زمني لكن الخطة هي إكمال موسم البطولة".
وعارضت عدة فرق استئناف البطولة ومنها بريشيا الذي هدد بعدم دخول أرض الملعب لخوض أي مواجهة.
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