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13:10 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    راكيتيش لاعب المنتخب الكرواتي و نادي برشلونة الإسباني

    راكيتيتش لإدارة برشلونة: أنا لست مجرد كيس من البطاطا

    © REUTERS / Ivan Alvarado
    رياضة
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    انتقد لاعب وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش أسلوب النادي الكتالوني في التعامل معه في الآونة الأخيرة والسعي لإجباره على الرحيل عن صفوفه في العام الماضي.

    شعار نادي برشلونة
    © AP Photo / Michael Sohn
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    وراكيتيتش يلعب لبرشلونة منذ 2014 لكنه أصبح خارج التشكيلة الأساسية خلال الموسم الحالي في ظل انضمام لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج وشارك أساسيا فقط في 10 من 27 مباراة خاضها الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

    وقال راكيتيتش (32 عاما) في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الموندو ديبورتيفو المحلية "أتفهم الموقف لكني لست مجرد كيس من البطاطا يمكنك التصرف به كما تشاء". وفقا لـ "رويترز".

    وأضاف "أريد التواجد في مكان أشعر فيه بأنني محل ترحيب واحترام. وإذا ما توفر هذا هنا فسيسعدني ذلك وإذا ما توفر هذا في مكان آخر فسأكون أنا من يقرر إلى أين أتوجه وليس غيري."

    وأكد راكيتيتش أنه رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا في العام الماضي في إطار صفقة لإعادة البرازيلي نيمار إلى برشلونة.

    كما تحدث أيضا عن شعوره بخيبة الأمل نتيجة خروجه من التشكيلة الأساسية هذا الموسم لكنه أكد رغبته في البقاء حتى نهاية عقده في 2021 وهو ما يعني عدم قدرة الفريق على الحصول على أي مبلغ مقابل رحيله.

    وقال اللاعب الكرواتي "العام الماضي كان العام الأفضل خلال الاعوام الستة التي أمضيتها هنا وشعرت بالضيق نتيجة أسلوب تعاملهم معي. اندهشت كثيرا ولم أصدق ما يحدث. النتائج لم تكن الأفضل ولم ألعب كثيرا وهذا هو سبب شعوري بالإساءة".

    وأضاف "واجهت أجواء غريبة في النصف الأول من الموسم وكان الوضع غير مريح تماما وغريبا بالنسبة لي لكني أتمنى أن أستمر حتى نهاية العام الأخير من عقدي".

    ويحتل برشلونة حاليا صدارة الترتيب في الدوري الإسباني المعلق إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

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    برشلونة
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