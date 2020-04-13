رسالة من ليفربول لأسطورة النادي المصاب بكورونا

حرص يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، على أن يبعث برسالة إلى أسطورة النادي كيني دالجليش المصاب بفيروس كورونا المستجد.

حرص يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، على أن يبعث برسالة إلى أسطورة النادي كيني دالجليش المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتم حجز دالجليش في المستشفى لنحو ثلاثة أيام، قبل العودة إلى المنزل.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "كان الخبر صادماً. فور علمنا بالخبر كان الأمر جنونياً. هذا شعور لا تختبره إلا عند إصابة أحد مقرب منك بسوء".

وأضاف: "هو مرض رهيب يعاني منه العالم أجمع، لكن هذه المرة الأولى التي يصاب فيها شخص قريب منك إلى هذا الحد. اتصلت على الفور بإحدى بناته وكانت هادئة وطمأنتني".

وأتم المدرب الألماني: "من الجيد للغاية خروجه من المستشفى. أتمنى أن يظل بحالة جيدة. كلنا نعرف كيني ونحبه. لقد أرسلنا له كل صلواتنا التي كان بحاجة لها. هو الآن أفضل وهذا هو المهم. كلنا نحبك يا كيني".