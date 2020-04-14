رغم الحجر الصحي... ميسي يرد على رسالة طفل إيراني

ونشر آرات مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته.
وكتب آرات حسيني في رسالته: "مرحبا ليونيل ميسي، أنا أحبك".
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Arat say : Leo Messi thank you for comment me @leomessi Arat says, I wish to play for Barcelona one day. He dreams about it every night. And he compares himself with Messi . He says I will be just like him when I grew up . Arat always does his best to achieve his dreams @fcbarcelona
ورد النجم الأرجنتيني من داخل العزل الصحي "مرحبا آرات شكرا لك، أرى الكثير من الجودة في لعبك، مذهل".
ورد الطفل "أتمنى أن ألعب يوما ما في صفوف برشلونة، أنا أحلم بذلك كل ليلة وأقارن نفسي بك، سأكون مثلك عندما أكبر، وسأقوم بكل شيء من أجل تحقيق أحلامي".
يذكر أن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، قام بالرد أيضا على الطفل مستعينا ببعض الرموز الخاصة التي تعبر عن الامتنان.
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