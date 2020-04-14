رغم الحجر الصحي... ميسي يرد على رسالة طفل إيراني

رغم ظروف الحجر الصحي، حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على تلبية نداء الطفل الإيراني آرات حسيني.

ونشر آرات مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته.

وكتب آرات حسيني في رسالته: "مرحبا ليونيل ميسي، أنا أحبك".

ورد النجم الأرجنتيني من داخل العزل الصحي "مرحبا آرات شكرا لك، أرى الكثير من الجودة في لعبك، مذهل".

ورد الطفل "أتمنى أن ألعب يوما ما في صفوف برشلونة، أنا أحلم بذلك كل ليلة وأقارن نفسي بك، سأكون مثلك عندما أكبر، وسأقوم بكل شيء من أجل تحقيق أحلامي".

يذكر أن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، قام بالرد أيضا على الطفل مستعينا ببعض الرموز الخاصة التي تعبر عن الامتنان.