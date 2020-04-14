إخضاع كريستيانو رونالدو ورفاقه لتحليل كورونا قبل استئناف النشاط الكروي في إيطاليا

يأمل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن يتم اختبار اللاعبين للكشف عن أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بينهم في أقل من ثلاثة أسابيع للتحضير للموسم من جديد.

تم إيقاف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس/ آذار، بسبب تفشي الوباء ولا يزال من غير الواضح متى أو إذا كان يمكن استئناف الموسم المتبقي منه 12 جولة من المباريات التي لم تلعب بعد.

لكن رئيس الاتحاد، جابرييل جرافينا، أخبر موقع "سكاي سبورت إيطاليا" أنه لا يزال مصمماً على إكمال الموسم بغض النظر عن المدة التي سيستغرقها.

ويتصدر فريق "يوفنتوس" الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسابقة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث وأتلانتا رابعًا.

وقال جرافينا: "بمجرد أن تكون الظروف مناسبة، سننتهي من البطولة. قريبا، سيكون هناك اجتماع لتحديد الإجراء المناسب، ونأمل أن نبدأ في شهر مايو/ أيار باختبارات للتأكد من أن اللاعبين سلبيون ويمكن أن يواصلوا التدريب.

وأوضح أن الصيف ليس موعد نهائي ولكن المهم بالنسبة له هو إنهاء البطولة. عارضت عدة أندية فكرة الاستمرار في البطولة بما في ذلك بريشيا، التي هددت بعدم المشاركة.