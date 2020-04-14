كورونا يعرقل انتقال الفرنسي مبابي إلى ريال مدريد

أثرت التقييدات والإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على انتقال اللاعب الفرنسي كاليان مبابي إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وكان ريال مدريد يرغب في ضم مبابي منذ عام 2017، إلا أن الأخير رحل إلى باريس سان جيرمان وقتها مقابل 180 مليون يورو.

وبحسب ما نشره موقع "العالم"، فإن عدم التعاقد مع مبابي كان بسبب رفض الويلزي غاريث بيل الذهاب عن مدريد وبالتالي عدم وجود مكان لمبابي.

إلا أنه عندما لازم الويلزي مقاعد الاحتياط اقترب النادي الإسباني كثيرا من حسم صفقة اللاعب الفرنسي، ولكن جائحة كورونا أوقفت الأمور مرة أخرى.

يذكر أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2022، وحاولت الإدارة الباريسية في أكثر من مناسبة تجديد تعاقده، ولكنه رفض هذا الأمر، مما يُشير إلى رغبته في اللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.