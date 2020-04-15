حقيقة يجهلها الكثيرون... ما سبب منح ميسي لقب "الماعز"

يشتهر نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدد من الأسماء التي تخلد أدائه الساحر على المستطيل الأخضر والتي أخذ يتسابق عليها جميع من شاهد إمكانات اللاعب الممتعة.

من وصفه بـ"الخارق" و"الفضائي" والعديد من التسميات، إلى أن إحدى أهم التسميات التي ارتبطت باسمه على مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي هو لقب "GOAT" والترجمة الحرفية لها هي "الماعز".

This goal by Lionel Messi is ridiculous. One of the many reasons he is the GOAT. 🐐pic.twitter.com/o9djZsbrvm — The Futbol Page (@TheFutbolPage) April 14, 2020

حيث يعتبر البحث عن لقب ميسي هذا، أحد الألقاب الأكثر طلبا على محرك البحث "غوغل".

إلى أنه في الحقيقة عبارة "GOAT" هي تشفير لجملة "Greatest of All Time" وتعني بالعربية "الأعظم في كل زمان".

The Greatest of All Time graces our Sports issue cover! Get to know the soccer superhuman, Leo #Messi, right in time for the #WorldCup! #PAPERGetsMessi #GOAT #HereToCreate https://t.co/3eD5j2qGP3 — PAPER Magazine (@papermagazine) June 4, 2018

وقد منح عدد من الرياضيين غير ميسي هذا اللقب، كروجرر فيدرير لاعب التنس، بالإضافة للاعب ألعاب القوى يوسين بولت، الذي وصف في وقت ما بأنه أسرع إنسان على الأرض، بحسب ما نشر موقع "يورو سبورت".