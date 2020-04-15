ملف عودة كريستيانو رونالدو للريال يفتح من جديد

أكدت تقارير إسبانية نشرتها صحيفة "آس" الواسعة الانتشار، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعود إلى ناديه السابق ريال مدريد، مما أثار ردود فعل، خاصة على الصعيد الإيطالي.

وبحسب الصحيفة، فقد أفادت التقارير بأن راتب 31 مليون يورو، يستعد العملاق الإسباني لإراحة يوفنتوس منها، إلا إذا تمسك يوفنتوس بلاعبه.

وأضافت الصحيفة: "لكن الأمور المادية تسير في أوروبا كلها وسط مخاوف كورونا، فلا طرف أفضل من الآخر في الوقت الراهن، الكل سواء أمام ذلك الوباء القاتل".

أما الصحفي رومانو من "لاغازيتا ديلو سبورت"، فقد أكد أن "رونالدو في يوفنتوس".

وأضاف: "اليوفي يريد الإبقاء على علاقته باللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، ولا يملك أي شكوك في ذلك".